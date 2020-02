Le streghe di Oz, carnevale, Sampe’s Got Talent e… il week-end young in Bergamasca

Concerti, feste e spettacoli: in Bergamo e provincia sono tante le iniziative organizzate nel week-end per i giovani. Tra gli appuntamenti spiccano “Le streghe di Oz” sabato al Serassi, tante sfilate di carnevale e feste in maschera, Sampe’s Got Talent a San Pellegrino e molto altro ancora.

Ecco tutti gli eventi! E buon divertimento.

BERGAMO

VENERDI’ 21 FEBBRAIO

– Alla Carrara la mostra “Tiziano e Caravaggio in Peterzano”

SABATO 22 FEBBRAIO

– Mostra sul lavoro manuale nel Duemila

– “Eden”, allo spazio Giacomq mostra di Patrizia Riviera

– All’Elav Circus concerto di Giorgio Galimberti trio

– Al Creberg in scena “Aggiungi un posto a tavola”

DOMENICA 23 FEBBRAIO

– Al Sociale rivive Cenerentola con musiche di Rossini

– Commedia dell’arte, a Sant’Andrea in scena “Il viaggio”

– Al Creberg in scena “Aggiungi un posto a tavola”

ALMENNO SAN BARTOLOMEO

– Carnevale ad Almenno San Bartolomeo

ALZANO LOMBARDO

– Sfilata di carnevale ad Alzano Lombardo

BERZO SAN FERMO

– Festa di carnevale a Berzo San Fermo

BIANZANO

– “Carnealada” a Bianzano

BRIGNANO GERA D’ADDA

– Commedia dell’arte, a Brignano in scena “Il viaggio”

CALUSCO D’ADDA

– Carnevale caluschese – Il carnevale dell’Isola

CALVENZANO

– Festa di carnevale a Calvenzano

CISANO BERGAMASCO

– Sfilata di carnevale a Cisano Bergamasco

CISERANO

– Festeggiamenti per carnevale a Ciserano

CLUSONE

– Carnevale a Clusone: ecco il programma

COLZATE

– Sfilata di carnevale di Colzate, Vertova, Fiorano e Gazzaniga

CREDARO

– Festeggiamenti per carnevale a Credaro

LUZZANA

– A Luzzana mostra di “Screenshot”

OLTRE IL COLLE

– Festa di carnevale a Oltre il Colle

OSIO SOTTO

– Sfilata di carnevale a Osio Sotto

PALAZZAGO

– Festa di carnevale a Palazzago

PEDRENGO

– Carnevale a Pedrengo

PIARIO

– Carnevale, festa in maschera a Piario

PRESEZZO

– Sfilata di carnevale a Presezzo

SAN PAOLO D’ARGON

– Festa di carnevale a San Paolo d’Argon

SAN PELLEGRINO TERME

– Sampe’s Got Talent, gara per divertirsi e mettersi in gioco

SCANZOROSCIATE

– Festeggiamenti di carnevale a Scanzorosciate

SERINA

– Carnevale a Serina

TRESCORE BALNEARIO

– Sfilata di carnevale a Trescore

TREVIGLIO

– Festa di carnevale a Treviglio

VAL BREMBILLA

– A Val Brembilla tre giorni dedicati allo Strachítunt

VALBONDIONE

– “Carnevale in elicottero”, voli turistici a Valbondione

– Carnevale sulle ciaspole all’Osservatorio di Maslana

VILLA D’ALME’

– Al Serassi in scena il musical “Le streghe di Oz”

ZOGNO

– Carnevale a Zogno: ecco il programma