Carnevale a Clusone: ecco il programma

Dal 22 al 25 febbraio a Clusone si terrà la 68esima edizione del carnevale clusonese.

Ecco il programma.

Sabato 22 febbraio

– Dalle 15 sfilata per i più piccini. Partenza da Piazza dell’Orologio e corteo fino a Piazza Manzù; all’arrivo distribuzione di chiacchiere, offerte dai panifici/pasticcerie di Clusone e intrattenimento con baby dance e animazione.

Domenica 23 febbraio

– Dalle 15 “Mr e Miss Frittella”. Anche quest’anno una sfida dolcissima. Chiunque volesse partecipare può iscriversi gratuitamente contattando la Turismo Pro Clusone (0346/21113 o info@turismoproclusone.it) e presentare la sua ricetta per vincere il titolo Mr/Miss Frittella 2020.

Lunedì 24 febbraio

– Dalle 21 serata in maschera in piazza. Per chiunque avesse voglia di ballare e passare una serata in compagnia divertendosi durante la festa più pazza dell’anno.

Martedì 25 febbraio

– Dalle 14 – 68esimo carnevale clusonese. La grande sfilata torna con carri e gruppi mascherati che sfileranno dal campo sportivo fino a Piazza Orologio dove, una giuria selezionata, giudicherà i vincitori.