Festeggiamenti per carnevale a Ciserano

Dal 22 al 25 febbraio a Ciserano si terrà il carnevale ciseranese. Il programma è ricco di appuntamenti per tutte le età.

Ecco i dettagli.

Sabato 22 febbraio

Festa carnevalesca

– alle 20.30 all’oratorio San Giovanni Bosco per bambini e adolescenti

Domenica 23 febbraio

– Alle 15 tradizionale sfilata di Carnevale a partire dell’Oratorio San Giovanni Bosco per le vie del Paese. Arrivo in Piazza con tè caldo e frittelle.

– alle 16 spettacolo artisti di strada in Piazza Giovanni XXIII.

Premio alla maschera più bella offerto dai commercianti ciseranesi.

Martedì 25 febbraio

– Alle 16 spettacolo di giocoleria all’Oratorio San Giovanni Bosco