Domenica 23 febbraio si terrà la festa di carnevale a Serina. Il programma prevede:

– alle 14 ritrovo all’oratorio San Francesco d’Assisi con giochi di benvenuto;

– alle 14.30 partenza della sfilata per le vie del paese;

– alle 16.30 arrivo al palazzetto dello sport con giochi d’intrattenimento per più piccoli e non;

– a seguire merenda e premiazioni.

In caso di maltempo la manifestazione si effettuerà comunque (senza sfilata) al palazzetto dello Sport.