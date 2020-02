Sampe’s Got Talent, gara per divertirsi e mettersi in gioco

Sampe’s Got Talent, il talent show della Valle Brembana che ha incantato grandi e piccini.

La manifestazione “Sampe’s Got Talent” ricalca le orme dello spettacolo televisivo “Italia’s Got Talent” ed è organizzato da un gruppo di giovani dell’Oratorio di San Pellegrino Terme di età compresa tra i 15 e i 30 anni.

Giunge nel 2020 alla sua quinta tappa: dopo aver riscontrato un grande successo negli scorsi anni, lo staff ha deciso di rimboccarsi le maniche e lavorare alla nuova edizione.

La manifestazione è suddivisa in tre serate: due serate di audizioni (Sabato 22 e Domenica 23 Febbraio 2020) e una serata finale (Sabato 29 Febbraio 2020), nelle quali saranno presenti 4 giudici estranei all’organizzazione.

Sampe’s Got Talent è l’occasione giusta per mettersi in gioco, ma anche per divertirsi.

Per avere maggiori informazioni su regolamento, modalità d’iscrizione e partecipazione, contatta Sampe’s Got Talent attraverso i suoi canali social.