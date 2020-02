Domenica 23 febbraio a Valbondione si terrà “Carnevale sulle ciaspole all’Osservatorio di Maslana”.

Il programma prevede:

– alle 9.30 ritrovo al Palazzetto dello sport di Valbondione.

– salita alle baite di Maslana alla ricerca degli stambecchi. Arrivo all’osservatorio e proiezione di diapositive floro-faunistiche e sulla costruzione della diga del Barbellino; possibilità di utilizzare il cannocchiale per vedere gli animali selvatici presenti nelle vicinanze;

– alle 12.30 pranzo in ambiente riscaldato;

– alle 14.30 partenza in direzione del paese passando da Maslana.

Obbligatoria iscrizione.