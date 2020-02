All’Elav Circus concerto di Giorgio Galimberti trio

Dopo il successo del blues di Diane Blue, musicista e cantante di Boston, all’Elav Circus (via Madonna della Neve, 3 a Bergamo) torna il meglio della musica “made in Bergamo”. Sabato 22 febbraio alle 21.30 sarà la volta di Giorgio Galimberti, giovane cantante e musicista, talento della chitarra fusion. Sound eclettico e stile innovativo, la musica di Galimberti è arricchita da molteplici influenze.

Con lui sul palco ci saranno il bassista Alessandro Simeoni e il batterista Edoardo Tura. Il trio proporrà pezzi originali e rivisitazioni, strumentali e cantati. Un repertorio che mischia elementi del blues, del soul, del jazz, della fusion, del funk, del r’n’b.

Ingresso libero.

IL TRIO

Giorgio Galimberti è un musicista e cantante bergamasco. Giovane talento della chitarra fusion, ha all’attivo due album, “Take a Closer Look” (2017) e “Sgriob” (2019). Quest’ultimo è anche il nome della band fondata da Galimberti nel 2016. Dopo aver ottenuto una borsa di studio per il prestigioso Berklee College of Music di Boston, ha iniziato alcune importanti collaborazioni come quella con Kotryna Juodzeviciute, cantante partecipante all’Eurovision, che lo ha portato ad esibirsi in giro per l’Europa. Ha lavorato più volte insieme a musicisti italiani di spicco, come Lorenzo Feliciati (Fabi, Mannoia, B.Mintzer). Al momento collabora con i marchi Markbass e Dv Mark di cui è endorser.

Musicista giovane ed energico, Alessandro Simeoni è il perfetto bassista moderno. Dopo aver ottenuto una borsa di studio dal prestigioso Berklee College of Music di Boston, ha suonato con diversi artisti (G. Mosole, R. Scivales), calcando palchi di grande rilievo ed aprendo concerti di artisti di spicco (M. Gazzé).

Edoardo Tura, batterista, ha accompagnato Galimberti in diverse occasioni. Già militante negli Sgriob, ha preso parte in diversi concerti europei nella band di Kotryna Juodzeviciute (The Voice, Eurovision).

Per informazioni: tel. 3711696607, inviare un’e-mail a elav.circus@elavbrewery.com oppure consultare il sito www.elavcircus.com

Foto copertina di Andrea Rotili photographer