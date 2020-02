Sabato 22 febbraio a Treviglio si svolgerà il “carnevale trevigliese” a cura di Pro Loco Treviglio con il patrocinio della Città di Treviglio. Alle 15 inizierà la sfilata dei maschere e carri allegorici per portare allegria per le vie della città e in piazza Garibaldi. Non mancheranno animazione a cura di Fabiana. Inoltre, chiacchiere Piuma d’Oro e coriandoli per tutti.