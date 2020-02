Al Creberg in scena “Aggiungi un posto a tavola”

Sabato 22 febbraio alle 21 e domenica 23 febbraio alle 16 al teatro Creberg di Bergamo andrà in scena la commedia musicale “Aggiungi un posto a tavola”, di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, scritta con Jaja Fiastri. Le musiche, composte da Armando Trovajoli, hanno incantato intere generazioni.

Nel cast artistico Gianluca Guidi, il figlio di Johnny Dorelli protagonista della prima edizione, come nel 2009 si conferma nel ruolo di Don Silvestro. Enzo Garinei dopo ben 500 repliche come Sindaco Crispino, questa volta è “La voce di Lassù”; Crispino è interpretato da Marco Simeoli, che nella quinta edizione aveva già recitato a fianco di Gianluca Guidi come Toto, il cui ruolo viene oggi affidato a Piero Di Blasio. Nel ruolo di Clementina, la figlia del sindaco, si conferma Camilla Nigro, mentre Ortensia, moglie di Crispino, è interpretata da Francesca Nunzi. La novità di questo terzo anno è la partecipazione straordinaria di Lorenza Mario nel ruolo di Consolazione, donna di facili costumi. Un ensemble composto da 17 artisti, cantanti, ballerini completa il cast.