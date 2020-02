Festeggiamenti per carnevale a Credaro

Da sabato 15 a domenica 23 febbraio a Credaro si terrà un ricco programma di festeggiamenti per il carnevale. L’appuntamento è alla tensostruttura dell’oratorio con tanti momenti di aggregazione per ogni età. Il tema individuato dal gruppo di volontari San Giorgio sarà “Mulan e la Cina”.

Ecco i dettagli.

Sabato 15 febbraio

– Alle 18 pizza e griglia aperta a tutti;

– a seguire Karaoke.

Domenica 16 febbraio

– alle 12.30 pranzo valtellinese o menù bambini;

– alle 14.30 apertura delle strutture carnevalesche con giochi per bambini, ragazzi, laboratorio di giocoleria ed intrattenimento musicale con Stefano Brignoli. Frittelle, chiacchiere e zucchero filato tutto il pomeriggio;

– dalle 18 pizza e griglia per tutti.

Sabato 22 febbraio

– Dalle 19.30 apericena su prenotazione animato dal duo acustico Giulio e Gregorio; pizza e griglia; al termine della serata accensione delle lanterne cinesi.

Domenica 23 febbraio

– alle 12.30 pranzo (polenta, bolliti salame, soppressa e cotechini, e pasta al forno); dalle 14.30 riaprono le strutture carnevalesche con giochi per bambini e ragazzi spettacolo di magia comica e spettacolo di bolle di sapone; frittelle, chiacchiere e zucchero filato per tutto il pomeriggio;

– dalle 18 pizza e griglia aperta a tutti.

Le prenotazioni per pranzi e cene si raccolgono all’oratorio o al numero 3928246621.