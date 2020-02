Dal 22 al 25 febbraio a Calusco d’Adda si terrà il “Carnevale caluschese – Il carnevale dell’Isola”.

Ecco il programma.

Sabato 22 febbraio

In chiesa vecchia

– dalle 15.30 alle 17.30 laboratorio “Conosciamo e costruiamo le maschere del carnevale” (per bambini dai 3 anni in su), brevi letture e piccolo intrattenimento sulla storia del carnevale italiano. A seguire laboratorio creativo con merenda in compagnia.

– dalle 19 alle 21 aperitivo con amatriciana gratuita per tutti con dj-set ;

– dalle 21 bar e birreria con musica dal vivo a cura dei Rocka’sBillies.

Domenica 23 febbraio

– alle 14.30 sfilata dei carri allegorici.

Martedì 25 febbraio

– alle 14.30 sfilata dei bambini;

– alle 21 rogo della vecchia.