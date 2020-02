Festa di carnevale a Oltre il Colle

Sabato 22 febbraio a Oltre il Colle si terrà la terza edizione di “Carnevale&Oltre”. Il programma prevede:

– alle 14.30 inizio dei mercatini;

– alle 15.30 ritrovo di carri, gruppi, maschere singole e coppie al piazzale degli Alpini;

– alle 16 inizio della sfilata, che seguirà il tragitto degli anni scorsi verso via Roma e Foppa, per poi tornare al piazzale di partenza;

– alle 16.45 piccola presentazione di carri e gruppi alla giuria, che come ogni anno è una giuria esperta esterna all’organizzazione;

– alle 17 intrattenimento per bambini con presso l’Arena Animazioni con tanta musica;

– alle 18 apericena ai bar Carrara, Cristallo e Manenti a € 10,00 (con riduzione a € 8,00 per gli iscritti alla sfilata);

– alle 20 premiazione di carri, gruppi, maschere singole e coppie presso l’Arena Animazioni con musica;

– alle 21 cena con menù “Carnevale&Oltre – III Edizione” ai ristoranti Drago, 4 Cime e Neve a 20 euro;

– tanti mercatini con caramelle, frittelle e prodotti locali.