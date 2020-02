“Carnevale in elicottero”, voli turistici a Valbondione

Domenica 23 febbraio a Valbondione si terrà “Carnevale in elicottero – Voli turistici”. Un’occasione per scoprire una prospettiva diversa per ammirare le nostre montagne. L’ufficio turistico Valbondione organizza voli turistici in elicottero sulle alte cime del territorio.

Per informazioni, prenotazioni e prezzi: Ufficio turistico Valbondione.