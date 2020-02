“Carnealada” a Bianzano

Domenica 23 febbraio alla palestra di Bianzano dalle 15 alle 18 si terrà la “Carnealada”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Bianzano e dall’equipe del MiniCre che propongono un pomeriggio in maschera dedicato ai bimbi dai 2 ai 12 anni di Bianzano, dei paesi limitrofi e ai loro genitori.

Il programma prevede:

– alle 15 ritrovo e intrattenimento delle mascherine presso la Palestra di Bianzano. Anche i genitori sono invitati a vestirsi in maschera, se lo desiderano;

– alle 16 sfilata di bambini e genitori lungo le vie del centro storico (solo in caso di bel tempo);

– alle 16.45 circa rientro in palestra, sfizioso rinfresco, gonfiabili e… tanto divertimento per tutti.

Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione entro giovedì 20 febbraio telefonando in Comune o inviando un sms al 3356087809. Il costo di partecipazione è di 5 euro a bambino e le quote di adesione potranno essere raccolte anche domenica pomeriggio.