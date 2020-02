Sfilata di carnevale a Cisano Bergamasco

Domenica 23 febbraio a Cisano Bergamasco si terrà la tradizionale “Grande sfilata di carnevale”. Il ritrovo è alle 14 in via Dorando Pietri alle 14.30 partirà la sfilata che arriverà alla struttura polifunzionale; al termine merenda con dolci di carnevale.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 29 febbraio.