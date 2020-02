Domenica 23 febbraio si terrà la sfilata di carnevale a Osio Sotto. Il programma prevede: alle 14 ritrovo in piazza della chiesa; alle 14.30 partenza; arrivo in oratorio con chiacchiere per tutti i bambini. Il tema della sfilata quest’anno sarà “La famiglia Addams”. In caso di pioggia la sfilata avrà luogo domenica 1° marzo.