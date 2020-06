Quelle atipiche 110 polmoniti all’ospedale di Alzano tra novembre e gennaio

Atipiche polmoniti all’ospedale di Alzano Lombardo già a novembre-dicembre 2019. Lo dicono i dati di Ats Bergamo e Asst Bergamo Est che parlano di un picco di “polmoniti atipiche e non classificabili” registrate col finire del vecchio anno all’ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo, quello che con ogni probabilità è stato uno dei più grandi focolai di Covid-19 dal febbraio scorso.

Dai dati forniti dall’Ats agli inquirenti – che stanno lavorando all’inchiesta della procura di Bergamo che indaga sulla mancata istituzione della zona rossa proprio in Val Seriana – si evince che già a fine 2019 una quarantina di persone erano ricoverate in ospedale ad Alzano per virus sconosciuti.

Del Coronavirus si parlava ancora pochissimo e le informazioni che arrivavano dall’allora lontanissima Cina era frammentarie e spesso poco chiare. Per questo, probabilmente, questi numeri sono passati sottotraccia per così tanto tempo.

Le linee guida emanate poi da Roma prevederanno, appunto, che i “sospetti” non dovessero essere trattati come potenziali Sars Covid.

L'ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo

Che quelle polmoniti fossero casi di Coronavirus, ora, è impossibile da dire. In Val Seriana, però, i medici (soprattutto di base) un forte dubbio lo avevano. Ma anche loro erano chiaramente disorientati.

I pazienti con difficoltà respiratorie sono continuati a crescere anche a gennaio e febbraio, fino ad arrivare al 23 febbraio, giorno in cui all’ospedale di Alzano Lombardo viene ufficialmente tamponato il primo paziente affetto da Covid-19.

Ma nel periodo novembre-febbraio quanti malati con polmonite sono passati dal Pesenti Fenaroli? I dati parlano chiaro: centodieci.

Com’è proseguita la vicenda – ahinoi – lo sappiamo tutti, con oltre 6mila morti tra Bergamo città e provincia.