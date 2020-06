Fondi per sostenere il giornalismo durante il Covid: Google seleziona Bergamonews

C’è anche Bergamonews tra le testate di piccole e medie dimensioni selezionate dalla Google News Initiative per il programma “Journalism Emergency Relief Fund”, nato per supportare la produzione di notizie per le comunità locali di fronte alla pandemia Covid-19.

Un sostegno finanziario in un momento critico, emotivamente ed economicamente, anche per il settore giornalistico.

Il programma, lanciato a metà aprile, in sole due settimane ha raccolto oltre 12mila domande provenienti da 140 Paesi, 88 dei quali nell’area Europa-Medio Oriente-Africa: “Abbiamo offerto finanziamenti a circa 1.500 editori – sottolinea Mark Peters, responsabile di zona per Google -, ognuno dei quali dimostra la diversità e la forza delle comunità locali e dei giornalisti che continuano a servirle durante la crisi”.

Su 12.164 domande, i fondi per l’emergenza sono andati a circa 5.300 editori in tutto il Mondo.

“La risposta a questo programma è stata davvero travolgente ed è stato gratificante supportare le organizzazioni di notizie locali come la vostra – ci ha spiegato Google in una nota – Vi ringraziamo per il servizio che state fornendo alla comunità in questi tempi difficili”.