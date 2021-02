Covid 19, in Lombardia 2.480 nuovi casi positivi: 126 a Bergamo

Sono 13.314 i nuovi casi di Covid 19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, mentre sono 356 le vittime.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 303.850 in Italia con il tasso di positività sui nuovi casi (13.314) che sale al 4,4% rispetto al 5,6% di lunedì 22 febbraio.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia sono 2.146, 28 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono, invece, 18.295 (+140). Gli attualmente positivi in Italia tornano a salire raggiungendo quota 387.948 (+45 rispetto a ieri). Il totale dei dimessi o guariti è 2.347.866 (+12.898), mentre quello delle vittime è di 96.348.

IN LOMBARDIA

A fronte di 35.149 tamponi effettuati, sono 2.480 i nuovi positivi (7%). I guariti/dimessi sono 1.091.

I DATI DI OGGI

– i tamponi effettuati: 35.149 (di cui 22.540 molecolari e 12.609 antigenici) totale complessivo: 6.418.047

– i nuovi casi positivi: 2.480 (di cui 89 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 500.390 (+1.091), di cui 3.548 dimessi e 496.842 guariti

– in terapia intensiva: 408 (+17)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.917 (+91)

– i decessi, totale complessivo: 28.146 (+43)

I NUOVI CASI PER PROVINCIA

Milano: 532 di cui 223 a Milano città;

Bergamo: 126;

Brescia: 506;

Como: 313;

Cremona: 51;

Lecco: 48;

Lodi: 45;

Mantova: 95;

Monza e Brianza: 143;

Pavia: 104;

Sondrio: 39;

Varese: 425.