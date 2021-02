Università di Bergamo: “Studenti residenti in zona arancione seguano la Dad”

In una nota diffusa nel pomeriggio di martedì 23 febbraio, l’Università di Bergamo avverte: “A seguito dell’adozione dell’Ordinanza n. 705 del 23 febbraio 2021 del Presidente della Regione Lombardia, si comunica che a decorrere dalle ore 18.00 del 23 febbraio 2021 e sino al 2 marzo 2021, salvo proroga, considerata l’evoluzione della situazione epidemiologica, tutto il personale residente e domiciliato nella provincia di Brescia e nei comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso in provincia di Bergamo, Soncino in provincia di Cremona sono chiamati a lavorare in presenza esclusivamente per le attività indifferibili. Il personale non in presenza presta la propria attività in modalità agile.

Agli studenti residenti e domiciliati negli stessi territori, a scopo precauzionale, è fortemente raccomandato di optare per la didattica a distanza”.