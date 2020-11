Clusone, minaccia la moglie con un coltello: arrestato 39enne

Era stanca di subire minacce e maltrattamenti così ha chiamato il 112. È da quella telefonata che nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 novembre i Carabinieri della Compagnia di Clusone sono intervenuti e hanno arrestato A.J. cittadino marocchino di 39 anni.

L’uomo residente a Clusone è finito in manette censurato per reati contro la persona e la giustizia e per il reato di “maltrattamenti in famiglia” nei confronti della moglie.

Il 39enne è stato operato in seguito ad intervento richiesto al 112 dalla donna, perché l’uomo durante una lite nella loro abitazione per motivi legati alla loro separazione, la aveva minacciata con un coltello da cucina. La vittima nei giorni precedenti aveva già presentato una denuncia alla Procura della Repubblica nei confronti del marito per via di altre minacce subite negli ultimi mesi.

L’arrestato è stato condotto alla Casa Circondariale di Bergamo a disposizione dell’autorità giudiziaria.