Curno, ruba materiale elettrico per migliaia di euro: arrestato

Giovedì pomeriggio, i carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno arrestato un 46enne originario di Milano, ma da anni residente a Bergamo, già noto alle Forze di polizia, che aveva rubato materiale elettrico e di bricolage da due esercizi commerciali di Curno, venendo sorpreso e fermato dai militari mentre tentava di allontanarsi.

Nella mattinatail 46enne aveva sottratto merce per un valore di circa 1.200: componenti wi-fi per impianto domotica, nascondendola in una borsa a tracolla e allontanandosi furtivamente.

Nel corso delle ricerche, i carabinieri, anche con l’ausilio delle immagini di videosorveglianza, hanno individuato l’uomo che, nel frattempo, era tornato in zona diretto verso un altro esercizio commerciale. Lo hanno atteso all’uscita, dove lo hanno fermato e trovato in possesso di altro materiale, questa volta da bricolage (staffe in metallo), appena rubato.

Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto tutta la refurtiva, restituita ai responsabili dei rispettivi punti vendita.

L’uomo è stato dunque arrestato per furto e deferito per ricettazione, in attesa del giudizio direttissimo di questa mattina.