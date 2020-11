Inizia il corso on line per diventare gestori dei rifugi alpini

Il corso è gratuito e aperto a tutti i soggetti che intendono intraprendere questa attività.

“Regione Lombardia – spiega l’assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni, Massimo Sertori – dimostra ancora una volta la propria sensibilità rispetto ad un settore così importante come quello del turismo di qualità. Le persone, attraverso la fruizione dei rifugi, possono infatti apprezzare territori fantastici, scoprire paesaggi mozzafiato che, allo stesso tempo, possono diventare vulnerabili senza qualcuno che se ne prenda cura adeguatamente”.

“È in quest’ottica – continua Sertori – che nasce il corso per gestori di rifugi alpini, fortemente voluto dalle associazioni, che dà il via alla nascita di un nuovo profilo professionale che accerti l’attività del rifugista, come prezioso e discreto custode della montagna”.

Il programma del corso e le modalità per l’iscrizione, entro il 19 novembre 2020, sono reperibili sul sito internet di Ersaf (Ente regionale Servizi Agricoltura e Foreste).

Sono esentati alla frequentazione del corso i gestori di rifugi che risultano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

avere esercitato per almeno tre anni l’attività di gestore del rifugio oppure essere stato coadiutore familiare nella gestione di un rifugio, per almeno tre anni; diploma di istruzione professionale o di istruzione tecnica; diploma di qualifica di istruzione professionale, unitamente allo svolgimento dell’attività di rifugista da almeno un anno; abilitazione allo svolgimento delle attività professionali di aspirante guida alpina o guida alpina-maestro di alpinismo.