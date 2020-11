Serioplast, apre la nuova sede: pronti ad assumere 35 persone

Telmotor, azienda che vanta una verticale specializzazione su diversi mercati, dal light consulting all’energy solutions fino all’industry automation, ha fornito il suo fondamentale supporto per il progetto della nuova sede Serioplast, tornata a Seriate, precisamente nell’area ex Frattini – scelta per ospitare il suo centro di sviluppo tecnologico e gli uffici del Gruppo. Qui, le squadre Energy Solutions e Light Consulting hanno messo a disposizione una sinergia di competenze in tutte le fasi di questa importante commessa: dalla pianificazione alla consulenza, fino alla definizione delle soluzioni più idonee a valorizzare il nuovo edificio.

Grazie all’unione di forze complementari, Telmotor è riuscita a rispondere alle molteplici esigenze della committenza, proponendo sistemi in grado di integrare la distribuzione e il controllo di energia elettrica a tutti i livelli: quadri di media e bassa tensione all’interno dei container, componenti illuminotecnici e soluzioni per impianti speciali, con prodotti in grado di rivelare la totalità dei fumi e dei fuochi nei vari ambienti, salvaguardando così l’incolumità di persone, oggetti, luoghi operativi o interi processi industriali.

Il filo conduttore del progetto di recupero e di apertura del nuovo quartiere generale di Serioplast, in via Comonte, a Seriate, è stato quello di preservare l’identità e la storia industriale dell’area, che oggi accoglie gli uffici centrali del Gruppo, le unità di ricerca e sviluppo, di ingegneria meccanica e realizzazione macchine (Seriomac) e di realizzazione stampi (Seriomould), al cui interno lavorano 240 persone, con un potenzia di crescita dell’organico che solo nel 2021 prevede un piano per l’assunzione di 35 persone.





L’architettura dell’edificio, curata dallo Studio Domus di Seriate, si ispira allo stile industriale, con la struttura in cemento e gli impianti meccanici volutamente lasciati a vista. Una peculiarità è costituita dal gioco di sbalzi dei container che ospitano le sale riunioni e che richiama un elemento distintivo degli stabilimenti produttivi dell’azienda. L’area destinata ai reparti di ingegneria e di ricerca e sviluppo mantiene la struttura degli edifici esistenti, che sono stati valorizzati con varie opere di riqualifica, tra cui il rinnovo dell’illuminazione curato da Telmotor.

A livello energetico la struttura è dotata di pannelli fotovoltaici per una potenza installata di 85,02 KW e si posiziona in classe A1. Queste scelte sono state prese coerentemente con la strategia di sostenibilità di Serioplast che punta, tra l’altro, anche sull’ottimizzazione energetica dei propri stabilimenti.

Una commessa di grande importanza poiché rappresenta in modo eccellente la cooperazione tra divisione Energy Solutions e Light Consulting. Un nuovo successo, ottenuto grazie alla profonda collaborazione di queste due Business Unit, espressione di come il lavoro di squadra tra reparti commerciali e tecnici favorisca l’offerta di soluzioni complete, pronte a soddisfare al meglio le necessità del cliente.

Immagini fotografiche: Walter Carrera