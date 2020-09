Covid, in vista dell’autunno Ats cerca alberghi e strutture residenziali

Nella fase acuta della pandemia da Covid-19 è stato necessario collocare in strutture alternative i soggetti positivi, dimessi da strutture ospedaliere o che al proprio domicilio non avevano condizioni adeguate per un corretto isolamento.

“Quando la diffusione dell’epidemia era ai massimi, con circa 8.200 persone Covid positive accertate, siamo arrivati ad attivare quattro strutture per circa 450 posti occupati – spiega il dottor Giuseppe Matozzo, direttore sociosanitario di Ats Bergamo -. Per la gestione dell’attività di queste realtà è stato anche attivato Aida, un applicativo gestionale creato ad hoc dall’Agenzia di Tutela della Salute”.

“Proprio a partire dall’esperienza realizzata nei mesi scorsi, nel predisporre il piano di intervento per l’autunno da attuare nel caso di riacutizzazione della diffusione del Covid19 – continua il dottor Matozzo – sono previste l’individuazione e l’attivazione di strutture di tipo alberghiero e residenziale che possano sopperire ad un’eventuale nuova necessità analoga”.

Per questo l’Ats ha pubblicato due manifestazioni di interesse finalizzate ad individuare strutture alberghiere o similari per l’accoglienza in isolamento di persone positive al Covid asintomatiche/paucisintomatiche autonome, per le quali è necessario un presidio di sorveglianza sanitaria di base ma che non comporta la presenza continuativa medica o infermieristica. E strutture residenziali adeguate ad erogare servizi di degenza per la sorveglianza sanitaria di pazienti positivi al Covid autosufficienti o parzialmente autosufficienti, con bassi bisogni clinico assistenziali.

La scadenza degli avvisi è prevista per il 25 settembre. I documenti sono consultabili sul sito di Ats Bergamo al seguente link: https://cutt.ly/bfFIf99