Covid, altri 17mila tamponi in Lombardia: 224 positivi, 15 in Bergamasca

Sono 224 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, a fronte di quasi 17mila tamponi effettuati. Quindici, invece, sono i casi rilevati in provincia di Bergamo. Lo dicono gli ultimi dati contenuti nel bollettino diffuso da Regione Lombardia, nel pomeriggio di venerdì 18 settembre. Il rapporto tra i test effettuati e i casi positivi riscontrati è dunque pari all’1,33%.

A livello regionale si registrano altri 2 decessi, mentre si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+129). Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) è disponibile una ‘dashboard’ navigabile con tutti i dati aggiornati.

I dati della giornata:

– i tamponi effettuati: 16.828, totale complessivo: 1.906.689.

– i nuovi casi positivi: 224 (di cui 40 ‘debolmente positivi’ e 6 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 78.369 (+129), di cui 1.434 dimessi e 76.935 guariti

– in terapia intensiva: 32 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 284 (+12)

– i decessi, totale complessivo: 16.908 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 81, di cui 47 a Milano città;

Bergamo: 15;

Brescia: 22;

Como: 7;

Cremona: 5;

Lecco: 4;

Lodi: 4;

Mantova: 11;

Monza e Brianza: 17;

Pavia: 32;

Sondrio: 1;

Varese: 15.