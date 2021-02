Il Consorzio tutela Strachítunt Valtaleggio: “Ora vogliamo tenere vivo l’entusiasmo”

Anche per la Val Taleggio è stato un anno difficile, ma il messaggio che il Consorzio per la tutela dello Strachítunt vuole trasmettere è come al solito di grande fiducia e speranza.

Il presidente del Consorzio Alvaro Ravasio ci racconta: “Nell’immediato non possiamo realizzare molto concretamente, ma è proprio nei momenti di immobilità e stanchezza che è importante essere pronti ad andare avanti, coltivando le relazioni, facendo progetti, sognando, ed è proprio questo che vogliamo comunicare. È importante lavorare nella direzione di dare a tutti coloro che ci stanno a fianco tranquillità e solidità per il futuro e, non ultimo, complimentarci con loro e con noi stessi per i risultati ottenuti. Non basta riportare lo Strachítunt al posto che gli competeva, ma convincerci che quello è il suo ruolo e, seriamente e onestamente, lavorare tutti insieme per consolidarlo”.

Il Consorzio per la tutela dello Strachítunt Valtaleggio nel 2019 ha vinto il Bando PSR 2014-2020, con il quale la Regione Lombardia ha voluto sostenere progetti destinati a migliorare la conoscenza dei prodotti tutelati dal marchio di denominazione d’origine protetta. L’importante contributo ha permesso a questo piccolo Consorzio di sviluppare azioni e strumenti di comunicazione destinati alla diffusione della conoscenza e alla valorizzazione delle peculiarità del prodotto, del territorio e della cultura casearia. In particolare è stato creato un sito internet; il video istituzionale, che ricordiamo è stato premiato al Bergamo Food Film Fest; brochure e materiali informativi, oltre che la campagna di affissione dinamica; la partecipazione al Progetto Forme 2019 con la presenza sia in Fiera che al Villaggio delle Cheese Valleys; con le scuole il progetto In giro per il supermercato con lo Strachítunt; l’organizzazione dell’evento Strachítunt da risorsa per la famiglia a valore per il territorio. Inoltre questa rubrica su BergamoNews che ha contribuito a diffondere la cultura di questo formaggio, delle persone, del territorio, aiutando il Consorzio a comunicare con i consumatori e sostenitori durante il periodo dell’emergenza sanitaria.

“È importante ricordare che dal punto finanziario il Consorzio ha contribuito alla copertura economica del 30% del progetto, grazie alla volontà dei consorziati di investire in comunicazione ed educazione”. Aggiunge Alvaro Ravasio: “La partecipazione a questo bando ha infatti portato il nostro formaggio ad avere un riconoscimento importante, ma soprattutto a trasmettere il forte legame con il territorio, la Val Taleggio che tutta sta traendo un importante beneficio da queste iniziative. Ora dobbiamo continuare a pensare al futuro, soprattutto puntando a comunicare e creare coinvolgimento con i giovani. Vogliamo dire ai ragazzi delle scuole: tra un po’ uscirete, potrete non tanto cercare il lato positivo in quello che sta succedendo, perché i lati negativi sono davanti agli occhi di tutti, ma pensare di fare qualcosa di positivo nel futuro. È adesso che si devono tirare fuori le idee”.

Il Consorzio dello Strachítunt può infatti parlare del proprio “presente attivo”, ma quali sono questi progetti per il futuro? A rispondere è sempre Alvaro Ravasio: “Naturalmente non potremo esimerci dal continuare la campagna di comunicazione, però cosa vogliamo fare? Noi dobbiamo arrivare a fare formazione e fare cultura. Formazione perché abbiamo dei giovani che stanno investendo per produrre latte ed entreranno nel Consorzio come conferitori e abbiamo l’obbligo di ampliare il nostro sguardo al di fuori del nostro Consorzio. Dobbiamo pensare che i giovani che hanno deciso, o decideranno, di rimanere in montagna possano avere dei riferimenti amministrativi e imprenditoriali che diano loro la serenità per fare progetti concreti e al tempo stesso illuminati, portando esempi e pareri concreti e solidi di situazioni simili che, vicino e lontano da noi, hanno avuto successo”.

Lo Strachítunt punta ancora di più a farsi forte promotore della cultura e della tradizione, soprattutto tra i giovani e tutto questo lo sta già facendo adesso, cercando di tenere viva la passione, l’entusiasmo.