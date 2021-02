Atalanta, Kovalenko è arrivato a Bergamo: allo Shakhtar indennizzo da 700mila euro

L'Atalanta ha un nuovo centrocampista. Viktor Kovalenko è ufficialmente un giocatore dei nerazzurri, arrivato dallo Shakhtar Donetsk grazie a un indennizzo minimo di 700mila euro che il club di Percassi ha pagato agli ucraini per liberare già da gennaio il ragazzo (che a giugno si sarebbe liberato a parametro zero).

Il 24enne è sbarcato a Malpensa domenica 31 gennaio, nel pomeriggio. Si è poi spostato a Bergamo, dove lunedì si è sottoposto alle visite mediche prima di visitare il quartier generale nerazzurro di Zingonia dove ha firmato il contratto che lo lega alla Dea fino al 2024.

Come si apprende dal sito della Lega Calcio, l'accordo tra l'ormai ex Shakhtar e l'Atalanta è già stato messo nero su bianco.

Per Gasperini si tratta di un rinforzo da valutare in corsa: la scelta di farlo arrivare in anticipo rispetto al programma iniziale (Kovalenko aveva un pre-accordo con i bergamaschi per trasferirsi in Italia dal 1° luglio) va vista più in ottica futura e permetterà al ragazzo di ambientarsi senza fretta e di imparare la lingua senza pressioni.

Ma non è da escludere che l'ucraino (compagno di nazionale di Malinovskyi, con cui condivide anche lo stesso agente) possa entrare già nelle prossime settimane nelle rotazioni della squadra per iniziare ad assimilare gli schemi - non proprio semplicissimi - del Gasp. In quel caso andrebbe a colmare (numericamente parlando) il buco lasciato dal Papu Gomez, passato al Siviglia.

Intanto il club bergamasco ha preso anche un giovane per la Primavera: è il 17enne centrocampista islandese Oliver Steinar Gudmundsson, che arriva dall'Haukar.

Capitolo uscite

Non dovrebbero esserci altre uscite dopo gli addii di Gomez, Depaoli, Piccini e Mojica. Sam Lammers, cercato da mezza Serie A, dovrebbe restare a disposizione di Gasperini.