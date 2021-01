Atalanta-Lazio, la diretta del match

Torna il campionato ed è ancora Atalanta-Lazio. Dopo il quarto di finale di Coppa Italia che ha visto trionfare i nerazzurri, le due formazioni tornano a scontrarsi. Questa volta in paio c’è un posto nel treno delle squadre che correrà nella seconda metà di stagione verso i piani altissimi della classifica.

Gasperini deve rinunciare a Gosens (squalificato), Hateboer (infortunato) e Romero (fermato dal Coronavirus). Davanti c’è Miranchuk con Ilicic e Zapata.

La diretta del match:

Il secondo tempo

70′- Immobile batte Gollini, ma era in fuorigioco. Gol annullato.

67′- Quarto cambio per Gasperini: fuori Ilicic, entra Lammers.

65′- Gollini in uscita dice no a Lazzari, lanciato in porta da un grande lancio di Milinkovic-Savic.

54′- Cambia ancora Gasperini: fuori Zapata e Miranchuk, dentro Muriel e Pasalic.

51′- Raddoppio della Lazio: ha segnato Correa. Rilancio di Reina, sponda di Immobile per il numero 11 che s’invola, supera Gollini e deposita in rete.

47′- Ci prova subito l’Atalanta con Maehle, che calcia al volo su cross di Malinovskyi: palla alta.

45′- Si riparte con una novità: dentro Malinovcskyi, fuori Ruggeri.

Il primo tempo

46′- Il primo tempo finisce qua: avanti la Lazio 1-0 sull’Atalanta.

45′- Ci sarà 1′ di recupero.

43′- Cross di Ilicic e girata di testa di Zapata, para Reina. È la prima conclusione dell’Atalanta.

33′- Atalanta in grande difficoltà finora: giro palla lento e poca pressione. La Lazio sta facendo quello che vuole.

30′- Lazio a un passo dal 2-0: cross di Immobile e colpo di testa di Milinkovic, Gollini con un miracolo arriva sulla palla che viene poi respinta dal palo.

20′- Punizione di Milinkovic-Savic, palla fuori di poco.

15′- Prova ad alzare i ritmi l’Atalanta, ma la Lazio si difende bene.

3′- Primo tiro in porta e primo gol: Lazio in vantaggio con Marusic. Destro a giro che s’infila sul palo lontano.

1′- Via! Si parte al Gewiss Stadium!

Le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Ruggeri; Miranchuk, Ilicic; Zapata. All. Gasperini.

Lazio (3-5-2): Reina, Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.