“I camion di Bergamo? Una fake news”: il Comune denuncia la consigliera toscana

Il Comune di Bergamo presenterà una querela contro Eleonora Leoncini, consigliera leghista in un comune della Toscana e responsabile del Carroccio nel Chianti, che ha definito “una fake news” le immagini dei camion dell’Esercito che trasportavano le bare in altre regioni per la cremazione.

La dichiarazione durante una seduta online del consiglio comunale di San Casciano, dove la leghista è in carica. L’intervento è stato reso noto dal Partito Democratico sul proprio profilo Facebook:

Rispondendo a una collega, Leoncini ha dichiarato: “Sul discorso dei camion di Bergamo è una fake news che è stata pubblicata perché erano foto scattate in passato, quindi non mi dilungo ulteriormente”.

Poco prima, ha parlato anche della questione vaccini “Io porto rispetto per tutte le morti e gradirei che la consigliera Nicolini portasse rispetto per tutte le persone che sono decedute o hanno riportato gravi reazioni avverse per il discorso dei vaccini”.

Affermazioni che non sono piaciute all’assessore Giacomo Angeloni, che ha annunciato che il Comune di Bergamo denuncerà la donna: “Se le sarebbe potuta risparmiare, sono parole fastidiose a maggior ragione perché pronunciate dalla rappresentante di un’istituzione e consigliere comunale – spiega Angeloni – . E il fatto è ancora più spiacevole perché avvenuto a ridosso del Natale, il primo in cui tanti bergamaschi sono rimasti senza un parente deceduto per il Covid”.