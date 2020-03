“Ho voluto accogliere personalmente a nome dell’amministrazione comunale le salme arrivate da Bergamo. È straziante davvero…immagini che non dimenticheremo facilmente”. Il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, ha atteso l’ingresso al cimitero della città le bare provenienti da Bergamo.

Quasi una cerimonia funebre con le note del silenzio e il sindaco con la fascia tricolore. Una presa in consegna dei defunti di Bergamo, dopo che in mattinata al cimitero monumentale della città dei Mille diversi parroci, i frati cappuccini di via Borgo Palazzo e l’assessore ai Servizi cimiteriali del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni, avevano salutato le 74 bare, in forma strettamente privata e lontano dalle telecamere.

Roberto Calderoli, vice presidente del Senato commenta: “Grazie al sindaco di Ferrara che ho sempre stimato, per questo gesto bello, umano, toccante e non scontato: accogliere le tante bare trasportate da Bergamo al cimitero di Ferrara, accoglierle come sindaco facendo suonare ‘il Silenzio’. Un gesto di attenzione e compassione, nei confronti di chi non c’è più e delle famiglie che piangono i loro cari. Grazie sindaco Fabbri, tutta Bergamo ti ringrazia”.