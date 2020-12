“Camion con le bare una fake news”, Angeloni querela consigliera leghista

Detto, fatto. L’assessore del Comune di Bergamo Giacomo Angeloni ha formalmente sporto querela contro Eleonora Leoncini, consigliera leghista in un comune della Toscana e responsabile del Carroccio nel Chianti, che ha definito “una fake news” le immagini dei camion dell’Esercito che trasportavano le bare in altre regioni per la cremazione.

Angeloni si è recato giovedì mattina (31 dicembre) dai carabinieri in via Novelli, autorizzato a procedere dopo una delibera della Giunta comunale. “Un atto doveroso – lo definisce Angeloni – sollecitato dai parenti delle vittime”.

L’infelice dichiarazione della consigliera durante una seduta online del consiglio comunale di San Casciano, dove è in carica. Rispondendo a una collega, Leoncini ha dichiarato: “Sul discorso dei camion di Bergamo è una fake news che è stata pubblicata perché erano foto scattate in passato, quindi non mi dilungo ulteriormente”.