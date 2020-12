Covid, i pensionati Cisl: “Si faccia chiarezza su rette e liste d’attesa delle Rsa”

Il segretario della Fnp (federazione nazionale pensionati) Cisl di Bergamo, Roberto Corona, lancia un altro grido di allarme sulle RSA (residenze sanitarie assistenziali) della provincia di Bergamo.

“Ormai è un po’ di mesi che le sedi del sindacato Cisl sono invase di richieste per conoscere le rette giornaliere e le liste di attesa delle RSA della provincia. Infatti, sta succedendo che dal 2019 ATS Bergamo ha smesso in modo incomprensibile di pubblicare nel proprio sito Web l’elenco di tutte le RSA della provincia completo delle relative rette minime, massime, numero delle Persone in lista di attesa, situazione e composizione dei posti letto, cosa che di fatto è avvenuta fino al 2018. Nonostante l’intervento della Fnp Cisl Lombardia, che con richiesta scritta e certificata in data 23 novembre 2020, indirizzata alla Direzione socio sanitaria dell’ATS nella persona del dottor Giuseppe Matozzo. ATS Bergamo – conclude Corona – non dà segni di vita”.