Albino, 28enne arrestato: aveva 2 etti di droga nascosti in casa

Nella serata di venerdì 4 dicembre ad Albino, i carabinieri hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 28enne, di Alzano Lombardo ma residente ad Albino, operaio, con precedenti inerenti gli stupefacenti, imbrattamento di cose altrui e danneggiamento commessi tra l’agosto 2019 ed il dicembre 2020.

La pattuglia dei carabinieri di Albino, durante il servizio perlustrativo, ha notato in una strada poco illuminata una persona trovandola in possesso di 2 grammi di marjuana. La successiva perquisizione nell’abitazione del 28enne consentiva di rinvenire circa 200 grammi di marijuana, suddivisi in dosi e nascosti nei luoghi più disparati in casa, 35 dosi in un barattolo dosa-caffè in cucina, 11 grammi in un cassetto contenente tovaglioli in soggiorno; 2 buste nelle scarpe; 3 dosi in camera da letto; 115 grammi di marijuana in una scatola nel ripostiglio con 1 bilancino di precisione, un grinder e mille euro in contanti.

Lo stupefacente, il denaro ed il grinder sono stati sequestrati, mentre l’arrestato come disposto dall’Autorità Giudiziaria sarà sottoposto a giudizio con rito direttissimo nella mattinata di sabato 5 dicembre.