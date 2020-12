ABenergie, dopo l’assunzione di 22 persone ora cerca altre 5 figure per Bergamo

ABenergie, che opera nel settore della produzione e fornitura di energia elettrica verde e del trading e fornitura di gas naturale verde su tutto il territorio nazionale, dall’inizio del lockdown ad oggi, nel 2020 ha assunto 22 persone.

ABenergie, azienda tutta italiana fondata nel 2006 a Bergamo, si è evoluta da fornitore a vero e proprio produttore di energia elettrica da fonte rinnovabile e gas naturale. Trasformazione che ha permesso ad ABenergie di continuare a crescere e assumere (200 dipendenti; oltre 70.000 clienti), di formare i propri talenti grazie all’ABacademy, di generare valore sul territorio grazie a una presenza capillare (5 filiali), promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e una cultura del risparmio energetico e della trasformazione digitale e partecipando attivamente alla crescita socio-economica locale.

I 22 nuovi assunti, tutti per la sede centrale di Bergamo, rimarcano: la focalizzazione sull’innovazione dell’azienda, che continua a guidare l’evoluzione in senso digitale del settore energetico in Italia anche attraverso l’inserimento di professionisti con esperienza dedicati allo sviluppo di nuove app, di prodotti IoT e di nuove startup digitali; la crescente attenzione al mondo social; la volontà di migliorare la customer experience, con l’integrazione di nuove figure commerciali, esperti di logistica dell’eCommerce e di distribuzione e addetti al servizio pre e post vendita; l’impegno verso una continua evoluzione e crescita del business, grazie a nuovi colleghi che hanno il compito di lanciare e gestire startup digitali e progetti innovativi.

Nel dettaglio i profili dei nuovi assunti nel 2020, tutti già in organico:

– 1 Store & Dealer Channel Manager che si occupa della gestione e del coordinamento della rete commerciale indiretta

– 2 Mobile Developer specializzati nello sviluppo di App Android

– 1 Supply Chain Specialist che si occupa della logistica dell’e-commerce dell’azienda

– 1 Product Marketing Specialist che si occupa del marketing del prodotto DiCE (la società innovativa impegnata nello sviluppo di prodotti IoT)

– 1 Firmware Developer che si occupa dello sviluppo del dispositivo IoT DiCE

– 1 Social Media Specialist

– 1 Customer Experience Manager, figura che attraverso i canali aziendali analizza dati e informazioni per migliorare l’esperienza del cliente finale

– 1 impiegato contabile

– 1 impiegata back office commerciale che si occupa anche dell’assistenza al cliente nel post vendita di DiCE

– 7 consulenti commerciali

– 1 Project manager che si occuperà dello sviluppo di una nuova startup digitale che verrà lanciata a breve

– 1 impiegata addetta al servizio clienti

– 1 impiegato inserito nell’ufficio amministrativo per il post vendita

– 2 Executive Manager che verranno messi a capo di due nuovi progetti del Gruppo imprenditoriale ABenergie

ABenergie sta inoltre cercando altre 5 figure in questo momento, da inserire nella sede di Bergamo, in particolare:

– 1 iOS Developer per lo sviluppo delle App

– 1 Digital Marketing specialist, che dovrà mettere in atto delle strategie marketing a livello digital

– 1 E-commerce manager

– 1 buyer di prodotto

– 1 Adetta/o al Servizio Clienti

In futuro, ABenergie potrà inoltre aprire altre posizioni, per cercare figure per l’ufficio IT, Front-end Developer, Web Developer, Back-end Developer.

Per candidarsi questa è la pagina https://www.abenergie.it/lavora-con-noi

“Dall’inizio del lockdown, non ci siamo mai fermati, decidendo fin da subito di reagire con forza ad una situazione complessa e difficile, evolvendo in relazione ad uno scenario sociale ed economico totalmente nuovo per noi, così come per tutti gli italiani – Alessandro Bertacchi, Presidente di ABenergie -. Abbiamo trovato la forza di ripensare il nostro business per adeguarci ai nuovi bisogni dei nostri clienti, scegliendo prima di tutto di spingere ancora di più innovazione e sostenibilità, nostri valori da sempre e che rappresentano secondo noi i fattori centrali anche nella fase di ripartenza del Paese. Ciò ha comportato l’avvio di nuovi progetti, che hanno richiesto l’inserimento di nuove risorse. Sono certo che investire sul valore delle persone, da sempre al centro delle nostre priorità, rappresenti la vera chiave del cambiamento necessario per assicurare la competitività futura,” ha dichiarato Alessandro Bertacchi, Presidente di ABenergie”.

Come detto, inoltre, ABenergie promuove l’innovazione grazie a investimenti importanti in Ricerca & Sviluppo e ad una divisione di R&S dedicata che consente di sviluppare soluzioni innovative e completamente “Made-in-Italy” in grado di ridurre le emissioni di CO2 e i consumi energetici. Grazie a questa vocazione all’innovazione, da un’idea dei fondatori di ABenergie nel 2018 è anche nata DiCEworld S.r.l., una startup italiana finalizzata alla progettazione, ricerca e sviluppo di sistemi e prodotti IoT di design.