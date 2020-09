Italia-Olanda si giocherà a Bergamo: solidarietà alla città più colpita dal Covid

Si giocherà a Bergamo, al Gewiss Stadium, il match tra Italia e Olanda di Nations League. La partita verrà disputata mercoledì 14 ottobre.

Nei giorni scorsi la Figc aveva anticipato il cambio di sede della gara e adesso, ottenuto l’ok da parte della Uefa e d’accordo con la KNVB (la federcalcio olandese), è stata scelta la città di Bergamo anche per dare un segnale di ripresa e di solidarietà in uno dei luoghi più colpiti dalla pandemia.

Per quell’occasione il Gewiss Stadium dell’Atalanta, in questi mesi protagonista di importanti lavori di ristrutturazione, sarà tirato a lucido: la vecchia Tribuna Ubi è stata completamente ricostruita mentre in curva Morosini sono stati rifatti i parterre e sono stati posizionati i seggiolini sulle gradinate (in attesa dell’abbattimento e della ricostruzione prevista per l’estate del 2021).

Ma, molto probabilmente, Italia-Olanda si giocherà ancora senza pubblico. In campo internazionale infatti i protocolli vigenti prevedono ancora la disputa a porte chiuse, nonostante in Serie A il governo abbia dato il via libera per far entrare negli impianti mille tifosi al massimo.

Non è comunque l’unica novità per gli azzurri di Mancini in vista di ottobre: l’amichevole del 7 ottobre contro la Moldava si giocherà a Firenze e non più a Parma, mentre è confermata la città di Danzica per Polonia-Italia dell’11 ottobre, match sempre valido per la Nations League. Infine l’under 21 di Nicolato non giocherà più a Benevento, ma a Pisa la sfida contro i pari età dell’Irlanda, in programma martedì 13 ottobre.