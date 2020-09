Covid, in Lombardia dieci decessi. Oltre 21mila tamponi, 15 contagi a Bergamo

Sono 229 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, a fronte di 21.369 tamponi effettuati: tra i nuovi casi di contagio, 15 sono in provincia di Bergamo.

L’unica provincia dove non si registrano casi è Cremona (per il quinto giorno consecutivo) mentre a livello regionale si registrano altri dieci decessi (ieri nessuno). I ricoveri ordinari sono 303 (ieri 308), mentre i ricoveri in terapie intensive sono sono 31 (-2).

“Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati – precisano dalla Regione -. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale”.

Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione (www.regione.lombardia.it) è disponibile una ‘dashboard’ navigabile con tutti i dati aggiornati.

I dati della giornata

– i tamponi effettuati: 21.369, totale complessivo: 2.012.281

– i nuovi casi positivi: 229 (di cui 32 ‘debolmente positivi’ e 11 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 79.472 (+275), di cui 1.499 dimessi e 77.973 guariti

– in terapia intensiva: 31 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 303 (-5)

– i decessi, totale complessivo: 16.935 (+10)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 53, di cui 8 a Milano città;

Bergamo: 15;

Brescia: 23;

Como: 1;

Cremona: 0;

Lecco: 2;

Lodi: 5;

Mantova: 1;

Monza e Brianza: 22;

Pavia: 13;

Sondrio: 6;

Varese: 1.