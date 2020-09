“Alla partita Italia-Olanda la Figc inviti anche i sindaci bergamaschi”

Daniele Belotti, deputato di Bergamo, ha scritto al presidente della Figc (Federazione italiana gioco calcio) Gabriele Gravina in merito alla partita Italia-Olanda che si disputerà il 14 ottobre a Bergamo.

Mercoledì 14 ottobre Bergamo ospiterà la partita di Nations League Italia-Olanda. È un omaggio alla città simbolo del dramma del Coronavirus voluto dalla Figc e di questo non possiamo che ringraziare Lei e tutto il Consiglio Federale.

Apprezziamo lo spirito e le sue parole “Tornare a Bergamo è un atto doveroso per calcio, è un segno di speranza per tutti i tifosi. Relazionarsi e ritrovare la normalità è fondamentale: per Italia-Olanda auspichiamo una presenza significativa di pubblico, potrebbe essere la svolta per i tornei internazionali con il ritorno del pubblico negli stadi”.

E ancor di più condividiamo la volontà di voler invitare, in una partita “quasi a porte chiuse”, i medici e infermieri che hanno messo l’anima, il cuore, e alcuni purtroppo la vita, nelle drammatiche settimane dell’epidemia.

Mi permetto di fare una richiesta: visto che questa gara è un omaggio alla gente orobica, sarebbe bello se oltre al personale sanitario fossero invitati anche i 243 sindaci della provincia in rappresentanza di tutti i bergamaschi, ma soprattutto in ricordo degli oltre seimila morti della nostra terra.

Una presenza, meglio se ufficiale con la fascia da sindaco, nella casa dell’Atalanta, cuore e orgoglio di Bergamo, che darebbe un tocco di partecipazione simbolica di tutti i cittadini in una partita che vuole rappresentare un lento ritorno alla vita normale.