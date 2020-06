Coronavirus, a Bergamo 69 nuovi casi: è il dato peggiore della Lombardia

“I dati di oggi risentono di 109 tamponi eseguiti a fronte della positività al test sierologico regionale sui cittadini, 8 tamponi conseguenti a sierologici su operatori socio sanitari e 17 su ospiti delle RSA. Degli altri 125 cittadini positivi oggi, alcuni sono riferibili alla positività a seguito di sierologici privati”.

Lo ha spiegato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, commentando i dati odierni.

“La maggior parte dei casi – ha continuato Gallera – risulta essere ‘debolmente positivo’. Questo elemento evidenzia la presenza di anticorpi e di tracce del virus, la cui insorgenza risale però alle settimane precedenti. Regione Lombardia ha deciso di avviare una massiccia campagna di screening con prelievi ematici a cittadini in quarantena, contatti di sintomatici, operatori sanitari, forze dell’ordine, personale dei tribunali. I tamponi, invece, vengono eseguiti sui cittadini che si rivolgono al servizio di emergenza urgenza, ai pazienti in fase di ricovero, a coloro che manifestano sintomi anche lievi, e ai loro contatti, segnalati alle Ats dai medici di base o dai datori di lavoro. Contestualmente sono state avviate importanti campagne di screening promosse da aziende private”.

“L’ampliamento della platea delle persone alle quali stiamo eseguendo il tampone, quindi – ha concluso Gallera – determina un maggior numero di positività che nella maggior parte dei casi

non è legata a nuove insorgenze. Questo vasto sistema di screening serve proprio per prevenire e monitorare eventuali situazioni critiche, che al momento gli esperti delle Ats non evidenziano, soprattutto se si considera il fatto che siamo a un mese dal termine del lockdown”.

I dati in Lombardia

– i tamponi effettuati: 6.637; totale complessivo: 899.278

– attualmente positivi: 15.976 (-13)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 91.917

– i nuovi casi positivi: 259 di cui 109 riferiti a controlli post test sierologici (3,9% il rapporto con i tamponi giornalieri)

– positivi totali: 91.917

– i guariti/dimessi: 59.484 (+264)

– in terapia intensiva: 94(0)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.098 (-98)

– i decessi: 8; totale complessivo: 16.457

I casi per provincia

Milano 23.863 (+52) di cui 10.156 (+23) a Milano città

Bergamo 13.897 (+69)

Brescia 15.326 (+56)

Como 4.008 (+19)

Cremona 6.556 (+2)

Lecco 2.801 (+7)

Lodi 3.541 (+2)

Mantova 3.407 (+1)

Monza e Brianza 5.656 (+6)

Pavia 5.488 (+3)

Sondrio 1.540 (+17)

Varese 3.801 (+19)

e 2.033 in fase di verifica.