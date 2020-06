Da Adrara a Vilminore: i 105 comuni bergamaschi senza contagiati a giugno

È ancora presto per cantare vittoria, gli esperti invitano alla prudenza più estrema e le raccomandazioni sono sempre le stesse: portare la mascherina, evitare gli assembramenti e mantenere le distanze di sicurezza. Ma le buone notizie non mancano: il contagio da Covid-19 sta rallentando visibilmente, anche nella martoriata Bergamasca.

A dirlo sono i dati che ci ha fornito Ats Bergamo e che confermano il trend positivo della discesa della curva dei nuovi infetti: dall’1 al 14 giugno, infatti, i comuni della provincia di Bergamo con zero casi sono 105.

Nell’ultima rilevazione, quella che aveva preso in considerazione il periodo 20 aprile-4 maggio all’inizio della Fase 2, nella Bergamasca c’erano 50 comuni senza nuovi contagiati. Ora sono più del doppio.

I comuni “virus free”

La maggior parte sono paesi della Val Brembana, piccoli comuni che anche nel pieno della pandemia non hanno vissuto particolari emergenze. Ma ci sono pure realtà, come Arcene, Curno, Lovere, Mapello, Orio al Serio, San Paolo d’Argon, Sarnico e Villa d’Almè che tanto minuscole non sono.

Alcuni di questi comuni – Barbata, Bariano, Barzana, Corna Imagna, Costa Serina, Cusio, Locatello, Pagazzano, Presezzo, Roncola, Suisio, Torre de Roveri, Solza, Mozzanica, Torre Pallavicina – sono “virus free” addirittura dal 20 aprile, quindi da quasi due mesi.

Numeri e dati che fanno ben sperare, anche se il livello d’attenzione deve restare altissimo soprattutto in questa Fase 3 nella quale la voglia di godersi l’estate deve comunque fare i conti con le misure restrittive che restano in vigore.