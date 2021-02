Covid, 5 aziende di Scanzorosciate lanciano la ScanzSet per aiutare i servizi sociali

Una box speciale, su prenotazione, con tutto il necessario per preparare le deliziose tagliatelle al ragù d’anatra (per due persone).

Ecco la ScanzSet, ideata dalle aziende Palamini, il Castelletto, Pagnoncelli, Il Pastaio, Macelleria Nicola e Rina di Scanzorosciate per supportare economicamente le attività dei Servizi Sociali del Comune di Scanzorosciate durante la pandemia.

“Si tratta di un’iniziativa nata spontaneamente dalle aziende del territorio, che ringrazio di cuore – spiega il sindaco Davide Casati – come Comune in questi mesi abbiamo affrontato diversi costi extra per garantire tutto il sostegno possibile alle famiglie e alle attività locali, con un inevitabile aggravio sulle casse comunali. Abbiamo potuto contare su cospicui donazioni di aziende, ma ogni contributo è utile a mantenere adeguata l’offerta di servizi, soprattutto a sostegno delle persone più fragili e bisognose”.

Tutti i prodotti della box sono rigorosamente a Km0. Dei 35 euro di ricavato dalla vendita della box, il 10% verrà offerto in beneficienza ai Servizi Sociali del Comune di Scanzorosciate.

Prenotare la box è semplice: basta scrivere un messaggio WhatsApp da lunedi a giovedì al 339 6376336 e ritirare la box dal venerdì alla domenica mattina presso le aziende promotrici.