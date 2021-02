San Valentino on ice: le stelle del pattinaggio sul ghiaccio omaggiano Bergamo

La 14esima edizione del Golden Skate Awards sarà un omaggio a Bergamo, città simbolo della lotta al Covid-19. Con una speciale edizione intitolata “San Valentino On Ice”, domenica 14 febbraio alle 18:15 il Palaghiaccio del capoluogo lombardo farà da cornice per la prima volta al celebre Gala di pattinaggio su ghiaccio che vedrà la partecipazione dei migliori pattinatori azzurri insieme ai massimi interpreti internazionali della disciplina. Grazie al gruppo Discovery “San Valentino On Ice” sarà interamente trasmesso in chiaro domenica 14 febbraio sul canale Nove.

Sul ghiaccio dell’ICE Lab di Bergamo scivoleranno le lame dello spagnolo due volte campione del mondo Javier Fernandez, bronzo olimpico agli ultimi giochi invernali di PyeongChang 2018, della coppia tedesca medaglia d’oro olimpica e mondiale Aljona Savchenko e Bruno Massot, tra gli azzurri promettono di incantare anche i nostri Matteo Rizzo, Daniel Grassl, e le coppie Guignard-Fabbri e Della Monica-Guarise.

Un’edizione dall’alto valore simbolico quella di quest’anno del Golden Skate Awards: il Gala si terrà a porte chiuse, ma vedrà la presenza di una speciale rappresentativa di medici e operatori sanitari vaccinati che sono stati in prima linea contro il virus nella città orobica. E per garantire al grande pubblico di non perdersi lo show il Gruppo Discovery Italia trasmetterà in chiaro l’evento sul canale Nove a partire dalle 18:15. Le evoluzioni dei grandi campioni saranno introdotte e commentate da Carolina Kostner, regina del ghiaccio e azzurra più vincente nella storia del pattinaggio artistico, che affiancherà eccezionalmente alla conduzione il giornalista Guido Bagatta.

I PROTAGONISTI – Il Palaghiaccio di Bergamo, casa della Società sportiva IceLab e struttura d’eccellenza mondiale ISU (International Skating Union) per la specialità figura skating, sarà teatro di uno show magico ed emozionante in una cornice scenografica senza uguali che promette di incantare il pubblico di tutte le età. Velocità e forza, eleganza e tecnica, luci, volteggi e acrobazie al ritmo di musica hanno reso celebre negli anni uno spettacolo unico e coinvolgente.

Sotto la consueta direzione artistica di Laurent Tobel i migliori pattinatori azzurri andranno ad alternarsi ai massimi interpreti internazionali della disciplina: promettono di incantare i nostri Matteo Rizzo, Daniel Grassl, Laura Naki Gutmann e le coppie pluridecorate Guignard-Fabbri e Della Monica-Guarise. Tra i protagonisti internazionali figurano l’austriaco specialista in salti mortali Zabato Bebe e l’astro nascente svizzera Kimmy Repond (14 anni). Tra i nomi più attesi in pista quello di Javier Fernandez, spagnolo due volte campione del mondo con 7 titoli continentali ed una medaglio di bronzo alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018, e la spettacolare coppia tedesca di artistico formata da Aljona Savchenko e Bruno Massot, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018 e ai Campionati del Mondo 2018.

TRIBUTO A BERGAMO – La quattordicesima edizione del Golden Skate Awards vuole omaggiare la città simbolo di resistenza e di lotta al virus, un territorio straziato dalla prima ondata della pandemia nazionale con una popolazione in grado di rimettersi sulle proprie gambe e ripartire là dove la quotidianità si era bruscamente interrotta. Il Gala sarà un tributo alla resilienza dei bergamaschi, una spinta ad andare oltre il dolore e a tornare a vivere. Per questo, la città sarà rappresentata nel corso dell’evento da una delegazione di medici e operatori sanitari già vaccinati dell’ospedale Papa Giovanni XXIII che insieme a tutti gli altri sono stati in prima linea contro il Covid.

“Il grande sport, ancora una volta, sceglie Bergamo per ripartire. Dopo la pallavolo femminile, la nazionale maggiore di calcio, il ciclismo con il Lombardia, ora è il pattinaggio artistico a rendere la nostra città il simbolo della rinascita e della ripartenza dalla crisi coronavirus – commenta il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori – Bergamo è stata la città più colpita nella prima ondata dello scorso anno, ma è anche una delle meno colpite nel nostro Paese nella seconda ondata, con un’incidenza di casi molto limitata: siamo pronti ad ospitare questa manifestazione nel migliore dei modi, dispiace solo – ovviamente – che non possa esserci pubblico in tribuna. Abbiamo allora proposto di invitare una delegazione di medici e di personale sanitario del nostro territorio, persone a cui va tutta la nostra gratitudine per il grande impegno nella lotta contro il covid19, così violento nella nostra città nella primavera dello scorso anno. Ringrazio gli organizzatori per aver accolto la nostra proposta e di averci scelto per questa iniziativa di altissimo spessore: il nostro Ice-Lab, tra l’altro, è una delle strutture più attrezzate e innovative per la pratica di questo sport in Italia e spero che l’iniziativa del 14 febbraio sia la prima di una lunga serie.”

L’evento è patrocinato dalla FISG – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, che attraverso il suo Presidente Andrea Gios ha ringraziato l’organizzazione del Gala: “Da presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio non posso che sostenere e ringraziare sentitamente chiunque si impegni e si adoperi con volontà e professionalità nella promozione e nella diffusione delle nostre discipline. Il “Golden Skate Awards – San Valentino On Ice” è un appuntamento assolutamente da non perdere, capace di portare sul ghiaccio tutta la magia e l’eleganza del pattinaggio artistico arricchite da elementi di spettacolo ed intrattenimento. Un momento di leggerezza e divertimento di cui abbiamo davvero bisogno in tempi difficili come quelli che stiamo attraversando. Una notte di campioni ed emozioni, come nella miglior tradizione di questo splendido sport: sarà interessante scoprire Carolina Kostner nella speciale veste di presentatrice e, insieme a lei, tutti i nostri splendidi ragazzi protagonisti dello show sul ghiaccio”.