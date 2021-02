“Incontrerò la mamma del ragazzo rapinato, il Comune sta facendo la sua parte”

Risponde il Comune di Bergamo dopo la denuncia della mamma dello studente rapinato alla stazione dei tram. Lo fa con il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Sergio Gandi, che annuncia che presto incontrerà la donna.

“L’episodio, brutto, mi è noto, ne ero già stato informato – ha spiegato Gandi -. Ho chiesto alla signora di poterci incontrare nei prossimi giorni e abbiamo fissato un appuntamento per lunedì prossimo: vorrei capire nel dettaglio la dinamica di quel che è avvenuto e porre in essere possibili azioni per contrastare episodi di questo genere”.

“Nell’area della stazione – continua il vicesindaco – è previsto ed è attivo un presidio fisso coordinato dalla Prefettura con le Forze dell’Ordine, iniziativa alla quale la nostra Polizia Locale prende parte con solerzia e grande attenzione, quando è chiamata in causa: nel 2020 siamo addirittura riusciti a incrementare la nostra presenza nell’area, oltre 2200 ore di presidio su piazzale Marconi, con dati migliori anche di quelli del 2018, nonostante l’emergenza covid19. Abbiamo anche istituito una pattuglia che ogni giorno monitora l’asse tra la stazione e il centro città, rinforzato la videosorveglianza: il Comune fa la sua parte e cercheremo di migliorare, consapevoli di quanto lavoro ancora ci sia da fare per garantire sicurezza nell’area”.