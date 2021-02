Terna investe sulla rete lombarda: la nuova Cassano-Chiari

Per incrementare la sicurezza e l’efficienza della rete lombarda, Terna punta alla riqualificazione a 380 kilovolt dell’elettrodotto già esistente Cassano-Chiari: 35 chilometri di linee a 220 Kilovolt.

L’opera costerà 60 milioni di euro, dei 520 milioni pianificati per l’intera linea lombarda, è entrata nella fase di progettazione esecutiva, la fase propedeutica all’apertura dei cantieri nel 2022.

L’intervento sarà realizzato in sinergia con il collegamento autostradale Brescia-Bergamo-Milano (Brebemi) e percorrerà per circa il 69% il tracciato esistente. Lo riporta, in un servizio più ampio, l’inserto de Il Sole 24 Ore dedicato alla Lombardia.