Adriatico Cross Tour, ad Ancona Lucia Bramati vince fra le juniores

Lucia Bramati continua a dettar legge sui tracciati del ciclocross nazionale.

La 17enne di Canonica d’Adda ha infatti lasciato il segno nella quarta tappa dell’Adriatico Cross Tour vincendo la prova juniores e riuscendo a domare il fango di Ancona.

In grado di tagliare il traguardo marchigiano alle spalle di Gaia Realini (Selle Italia Guerciotti Elite) e Alessia Bulleri (Cycling Cafè Racing Team), la portacolori della Starcasinò CX Team ha preceduto di un giro le dirette avversarie trionfando nella propria categoria.

Quinto posto assoluto e piazza d’onore fra le élite per la dalminese Nicoletta Bresciani (Scott Racing Team), discorso simile per la seriana Katia Moro (Dotta Junior Bike Team) che ha terminato le proprie fatiche in settima posizione, salendo sul secondo gradino del podio fra le Under 23.

La prova svoltasi in riva all’Adriatico è stata l’occasione per rivedere in gara Fabio Aru dopo oltre cinque mesi dal ritiro al Tour de France. Il sardo cresciuto nel Velo Racing Team Palazzago ha deciso di tornare nel fuoristrada concludendo la kermesse in quarta posizione.

In procinto di passare dall’UAE Team Emirates alla Qhubeka – Asso, il 30enne di Villacidro ha saputo tener testa a specialisti del calibro di Gioele Bertolini (Asd Team Bramati) che ha preceduto il compagno di squadra Luca Persamona (Asd Team Bramati) e Stefano Capponi (Pro Bike Riding Team).