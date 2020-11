In Bergamasca 1.510 positivi nell’ultima settimana: i dati di ogni Comune

Sono 1.510 i nuovi positivi rilevati nella settimana dal 18 al 24 novembre, secondo quanto emerge dalla relazione pubblicata da Ats Bergamo sull’andamento dell’epidemia in provincia di Bergamo. La settimana precedente erano 1.672.

“La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti – spiegano gli epidemiologi dell’Agenzia di Tutela della Salute – confermano la persistenza di una situazione di maggiore criticità sul distretto Bergamo Ovest” ovvero nelle aree di Treviglio, Isola Bergamasca e Romano di Lombardia.

“Vi sono elevati tassi di incidenza in alcuni comuni, in buona parte determinati dalla presenza di una quantità di casi minima, che per effetto della bassa numerosità complessiva della popolazione, determinano un innalzamento artefattuale del tasso”, si veda l’esempio di Oltressenda Alta, 1 solo caso. Ats, infine, segnala inoltre che ben 69 comuni sono a casi zero.

I dati Comune per Comune