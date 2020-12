Bergamo ha la più bassa percentuale di positivi in Lombardia: i numeri dei Comuni

Da settimane, ormai, la provincia di Bergamo è quella che registra il tasso più basso di contagiati Covid in rapporto alla propria popolazione: si è attestato al 2,34% e in Lombardia solo Brescia può vantare una percentuale inferiore al 3%.

Come è evidente, la seconda ondata della pandemia sul territorio lombardo sta incidendo di più nelle zone in cui il violento tsunami di primavera era arrivato solo marginalmente: Varese, Monza e Brianza, Como e Milano.

Dando uno sguardo più approfondito alla situazione nella nostra provincia, ci sono ancora Comuni con un alto tasso di contagi rispetto alla propria popolazione. Quello più alto si registra a Piazza Brembana, con il 4,23% (51 contagi), seguito da Gromo al 4,08% (49), Capriate San Gervasio al 3,65% (298), Casirate d'Adda al 3,57% (147), Fara Gera d'Adda al 3,54% (284) e Treviglio al 3,50% (1.054).

Nelle ultime settimane il numero dei nuovi contagi in provincia ha subito una brusca e netta frenata: 1.862 dal 7 al 13 novembre, 1.672 dall'11 al 17 novembre, 1.510 dal 18 al 24 novembre e 1.162 dal 25 novembre all'1 dicembre.

L'ultimo aggiornamento, dal 2 all'8 dicembre, parla di 909 nuovi contagi.

"La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) conferma, per la settimana che va dal 2 dicembre novembre all'8 dicembre, la persistenza di una situazione di maggiore criticità sul distretto Bergamo Ovest (con particolare riguardo alle aree di Treviglio e dell'Isola Bergamasca) - spiegano Alberto Zucchi, Elvira Beato e Roberta Ciampichini del Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats Bergamo - Vi sono elevati tassi di incidenza in alcuni comuni, presumibilmente per la presenza di focolai attivi (in particolare, Solto Collina per la seconda settimana consecutiva appare particolarmente elevato (altri nuovi 12 casi in una settimana), così come Torre Pallavicina (altri 8 nuovi casi). Il comune maggiormente impattato nella settimana in studio è quello di Costa Valle Imagna (+6, a fronte del +1 della settimana precedente); soprattutto in quanto tale comune, avendo una base di popolazione molto ridotta, presenta un tasso di incidenza estremamente elevato. Di contro, appare in via di completa risoluzione il focolaio di Villa d'Adda (da +35 a +3 nuovi casi in una settimana), così come è in fase di marcato miglioramento quello di Fara Gera d'Adda (+11, rispetto al +41 della settimana precedente). Il numero di Comuni con 0 casi incidenti resta fisso ad 80 (comuni con colore bianco nella mappa). L'insieme degli indicatori continua ad esprimere complessivamente, a livello provinciale, una situazione di progressiva riduzione della curva epidemica (a livello provinciale si riscontra un confortante -253 nuovi casi, nel confronto tra le due settimane). Deve tuttavia permanere elevata l'attenzione sulle aree del Distretto Bergamo Ovest, nonché sui singoli comuni di altri Distretti in cui sono insorti focolai (in gran parte di natura intra-famigliare). Ricordiamo nuovamente la necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull'utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina, lavaggio delle mani, etc)".