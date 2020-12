Bergamo, ultima settimana: 1.162 positivi e 80 paesi senza contagi, i dati dei Comuni

Ottanta Comuni senza nuovi contagi e 1.162 positivi. È il bilancio dell'ultimo report di Ats Bergamo, per quanto riguarda la settimana che va dal 25 novembre all'1 dicembre.

"La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale, ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti, conferma la persistenza di una situazione di maggiore criticità sul distretto Bergamo Ovest, in particolare riguardo alle aree di Treviglio e dell'Isola Bergamasca - spiegano Alberto Zucchi, Elvira Beato e Roberta Ciampichini del Servizio Epidemiologico Aziendale-ATS Bergamo -. Vi sono elevati tassi di incidenza in alcuni comuni, presumibilmente per la presenza di focolai attivi" in particolare, Villa d'Adda, Solto Collina, Suisio, Torre Pallavicina e Fara Gera d'Adda. "Di contro - rilevano gli esperti - il numero di Comuni con 0 casi incidenti è salito ad 80".

La mappa è costruita sulla base di una scala colorimetrica per quintili (suddivisione di 5 classi di valori della distribuzione dei valori del tasso di incidenza): a quintile più elevato, il colore diventa più intenso. "L'insieme degli indicatori esprime complessivamente, a livello provinciale, una situazione di progressiva riduzione della curva epidemica - concludono da Ats -. Deve tuttavia permanere elevata l'attenzione sulle aree del Distretto Bergamo Ovest, nonché su singoli comuni di altri Distretti in cui sono insorti diversi focolai di natura intra-famigliare. Ricordiamo, infine, la necessità di rispettare e far rispettare rigorosamente le norme previste sul distanziamento sociale e sull'utilizzo dei mezzi di protezione individuale", dall'utilizzo della mascherina al frequente lavaggio delle mani.

Tra i Comuni con almeno 20 casi Bergamo (99), Treviglio (61), Fara Gera d'Adda: 41, Villa d'Adda (35), Costa Volpino e Dalmine (24), Suisio, Verdello e Capriate (21), Seriate e Stezzano (20).

Nella settimana dal 18 al 24 novembre furono 1.510 i positivi rilevati, in quella precedente ancora 1.672.