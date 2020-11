Bergamo, 1.672 nuovi positivi nell’ultima settimana: i dati comune per comune

Sono 1.672 i nuovi positivi rilevati nella settimana dall'11 al 17 novembre: è quanto emerge dalla relazione pubblicata da Ats Bergamo sull'andamento dell'epidemia nella nostra provincia.

La zona sud-ovest della Bergamasca si conferma la più colpita, dove si concentrano 1.064 dei nuovi casi, con un incidenza di quasi 166 casi ogni mille abitanti.

Nella mappa tutti i dati comune per comune: la colorazione rossa più intensa identifica una percentuale maggiore di positivi in relazione al numero di abitanti. Scorri sui comuni per scoprire i dati o cerca il tuo comune nel menù a tendina.