Omaggio a De Andrè, Canto per Milano o L’Esorcista? La tv del 25 luglio

Per la prima serata in tv, sabato 25 luglio su RaiUno alle 21.25 verrà riproposta “Una storia da cantare – Fabrizio De Andrè”. Un’occasione per raccontare una storia musicale che è parte integrante della storia di noi tutti, attraverso la voce degli stessi protagonisti, i ricordi degli amici, di chi con loro ha lavorato e vissuto e le interpretazioni dei migliori cantanti e dei giovani che oggi, prendendo spunto dalla loro lezione, stanno scrivendo in questo momento le canzoni che canteremo tra vent’anni. Narrata da Enrico Ruggeri con Bianca Guaccero.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la replica de “La sai l’ultima?”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Assediati in casa”; su RaiTre alle 21.25 “Per un pugno di dollari”; su Italia1 alle 21.30 “I Goonies”; su La 7 alle 21.15 “Risvegli”; su Rai4 alle 21.10 “Cleanskin”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Belle epoque”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Il cuore di mio padre”; su Iris alle 20.55 “Cellular”; e su Italia2 alle 21.15 “L’esorcista – Versione integrale”

Su Rai5 alle 21.15 “Canto per Milano”. Breve speciale dedicato alla programmazione teatrale che omaggia Milano, città duramente colpita dal Covid-19, con una serie di spettacoli programmati da giugno a luglio ed evento principale che si è svolta al Teatro Franco Parenti il 14 luglio: un evento performativo per celebrare il teatro e la sua rinascita.

Da segnalare, infine, su Rete4 alle 21.25 la soap “Una vita”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Professor T”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Festivalbar 2000” e su Real Time alle 21.30 “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.